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Бенчич: знала, что в случае поражения могу вылететь, но даже не нервничала

Бенчич: знала, что в случае поражения могу вылететь, но даже не нервничала
Теннис / WTA 0

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прокомментировала победу над чешкой Петрой Квитовой со счётом 6:3, 1:6, 6:4 на Итоговом чемпионате WTA, которая позволила ей сохранить шансы на выход из группы.

«В матчах с Квитовой не всегда всё в твоих руках. Иногда стоишь на корте и надеешься, что она промахнётся.

Сегодня она диктовала игру. Не думаю, что мы показали лучший теннис. Конечно, нет. Возможно, в последних геймах мне удалось найти свою игру, свой ритм. Очень этим горжусь.

Я почему-то даже не нервничала. На меня не давило то, что я могу вылететь. Я знала, что если не выиграю, то не выйду из группы. Но не думала про это», — цитирует Бенчич официальный сайт WTA.

Действующей чемпионкой является украинка Элина Свитолина. В прошлогоднем финале, который состоялся в Сингапуре, она победила представительницу США Слоан Стивенс.

Бенчич выиграла у Квитовой на Итоговом чемпионате WTA
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