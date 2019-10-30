Полуфиналист Итогового чемпионата ATP — 2017 Сок завершит год без рейтинга

Американский теннисист Джек Сок, который завершил сезон-2017 победой на «Мастерсе» в Париже (Франция) и полуфиналом Итогового турнира ATP, остался без рейтинга.
27-летний спортсмен снялся с первого круга челленджера в Шарлоттсвилле. Таким образом, в этом сезоне Сок не выиграл ни одного официального матча, потерпев восемь поражений из восьми.
Единственную победу в одиночном разряде в 2019 году американец одержал на выставочном Кубке Лэйвера, обыграв итальянца Фабио Фоньини.
Напомним, в начале февраля Сок перенёс операцию на сломанном пальце руки. Ему потребовалось хирургическое вмешательство из-за повреждения сухожилий, которое теннисист получил за пределами корта.
На Australian Open — 2019 Джек в паре с Джеком Уитроу дошёл до третьего круга парного турнира, где они проиграли соотечественникам Райану Харрисону и Сэму Куэрри со счётом 6:4, 3:6, 5:7.
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