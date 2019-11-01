Китайская теннисистка неожиданно для себя заговорила по-английски
Китайская теннисистка Сюй Ифань, выступающая в паре с канадкой Габриэлой Дабровски, после победы в матче Итогового чемпионата WTA в Шэньчжэне (Китай) над представительницей Китайского Тайбэя Се Шувэй и чешкой Барборой Стрыцовой со счётом 2:6, 6:4, [11:9] неожиданно для себя заговорила по-английски.
«Я очень рада, что зрители остались на последний матч. Спасибо вам большое! Подождите, почему я говорю по-английски?» — приводит слова Сюй Ифань WTA Insider.
Сюй Ифань и Дабровски заняли последнее место в Пурпурной группе и не смогли выйти в полуфинал Итогового чемпионата. Борьбу на турнире продолжат Се Шувэй/Барбора Стрыцова, а также Саманта Стосур (Австралия)/Чжан Шуай (Китай). Турнир завершится 3 ноября.
Соболенко и Мертенс одержали первую победу на Итоговом чемпионате WTA
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