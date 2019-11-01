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Украинец Медведев рассказал, как обманул Федерера

Украинец Медведев рассказал, как обманул Федерера
Украинец Медведев рассказал, как обманул Федерера
Теннис / ATP 0

Финалист «Ролан Гаррос» 1999 года, бывшая четвёртая ракетка мира украинец Андрей Медведев рассказал о победе над швейцарцем Роджером Федерером на турнире в Риме в 2000 году. Уроженец Киева оказался сильнее со счётом 3:6, 6:3, 7:5.

«Он должен был выиграть тот матч. Помню, что обманул его. Я начал спорить с судьёй, получил предупреждение, но в итоге выиграл второй и третий сеты. Но это было чистое везение.

Помню, что в раздевалке сказал тренеру Федерера: «Роджер — непредсказуемый парень, когда выполняет удары». Я заверил, что если он продолжит в том же духе, то противостоять ему будет тяжело. То, как Роджер реагирует на победы и поражения… Он заслуживает всех комплиментов.

Мы говорили, что Сампрас и Агасси олицетворяли теннис, но то же самое можно сказать о Федерере. Он элегантен на корте и за его пределами.

В тот раз я оказался сильнее, но пошёл на хитрость, хотя всё было по правилам. Тебе позволено получать предупреждения и жаловаться. Но я бы никому не советовал так поступать», — приводит слова Медведева Tennis World USA.

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