Бенчич: никогда в жизни так не нервничала, как в Москве

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич призналась, что очень переживала во время выступления на турнире «ВТБ Кубок Кремля». Уроженка Флавиля завоевала титул в Москве. Благодаря успешному выступлению в столице России Бенчич попала на Итоговый чемпионат в Шэньчжэне (Китай), где уже дошла до полуфинала.
«Сейчас каким-то образом я стала увереннее себя чувствовать под давлением. Я могу этим гордиться. Конечно, все иногда упускают свои шансы и проигрывают большие сражения. Но сейчас я довольна тем, что у меня всё получается. Я стараюсь быть бесстрашной на корте, не боюсь проиграть и играю на победу.
Я горжусь тем, как справилась с нервами в Москве. Это было настоящее безумие. Я никогда в жизни так не нервничала. Здесь же я уже не так сильно переживаю. Чувствую, что так, как в Москве, я уже нервничать не буду», — приводит слова Бенчич ASAP Sports.
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