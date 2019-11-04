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Федерер впервые с 2002 года ни разу за сезон не попал в топ-2

Федерер впервые с 2002 года ни разу за сезон не попал в топ-2
Теннис / ATP 0

Швейцарский теннисист Роджер Федерер впервые с 2002 года не сумел по ходу сезона подняться на первую или вторую строчку рейтинга ATP, сообщает Tennis World USA. С 2003 по 2018 год уроженец Базеля хотя бы одну неделю проводил в топ-2. Всего на его счету 528 недель в первой двойке рейтинга.

Нынешний сезон Федерер завершит на третьей строчке. В 2019 году 38-летний теннисист выиграл турниры в Дубае, Майами, Галле и Базеле.

В конце октября 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» принял решение сняться с «Мастерса» в Париже, а затем объявил, что в январе не примет участия в дебютном розыгрыше ATP Cup. Из-за отказа первой ракетки страны сборная Швейцарии была исключена из состава участников соревнований.

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