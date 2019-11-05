Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Южный отреагировал на слова Рублёва о проблемах российского тенниса

Южный отреагировал на слова Рублёва о проблемах российского тенниса
Теннис / ATP 0

Бывшая восьмая ракетка мира россиянин Михаил Южный прокомментировал решение соотечественника Даниила Медведева пропустить «ВТБ Кубок Кремля» и турнир в Вене. На «Мастерсе» в Париже четвёртая ракетка мира неожиданно проиграл французу Жереми Шарди во втором круге.

«Я считаю, что Даниил принял правильное решение. И пропуск двух турниров только поможет ему хорошо сыграть на итоговом чемпионате года и в финале Кубка Дэвиса», — приводит слова Южного Procourt.

Михаил также отреагировал на слова Андрей Рублёв, который считает, что основные проблемы российского тенниса состоят в климате и транспортной логистике страны.

«Можно создать условия для тренировок. Допустим, в НТЦ на Ленинградском шоссе ввели в строй классный комплекс, где есть всё для того, чтобы теннисист заиграл. Разумеется, кроме погоды. Спору нет, где-нибудь во Флориде климат более способствует подготовке к австралийской серии турниров, чем в Москве. Однако тренироваться дома — тоже немалый плюс. Если будет решён вопрос с жильём, какая разница игроку из Уфы, где готовиться к соревнованиям — в Москве, в США или в Испании. Но почему всё-таки теннисисты уезжают? Только ли из-за климата и транспортной инфраструктуры? Пока можно констатировать факт: базы, аналогичной теннисной академии IMG, у нас нет», — сказал Южный.

Южный: доволен игрой Шаповалова в финале «Мастерса», но Джокович — это Джокович
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019