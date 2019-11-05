Южный отреагировал на слова Рублёва о проблемах российского тенниса

Бывшая восьмая ракетка мира россиянин Михаил Южный прокомментировал решение соотечественника Даниила Медведева пропустить «ВТБ Кубок Кремля» и турнир в Вене. На «Мастерсе» в Париже четвёртая ракетка мира неожиданно проиграл французу Жереми Шарди во втором круге.
«Я считаю, что Даниил принял правильное решение. И пропуск двух турниров только поможет ему хорошо сыграть на итоговом чемпионате года и в финале Кубка Дэвиса», — приводит слова Южного Procourt.
Михаил также отреагировал на слова Андрей Рублёв, который считает, что основные проблемы российского тенниса состоят в климате и транспортной логистике страны.
«Можно создать условия для тренировок. Допустим, в НТЦ на Ленинградском шоссе ввели в строй классный комплекс, где есть всё для того, чтобы теннисист заиграл. Разумеется, кроме погоды. Спору нет, где-нибудь во Флориде климат более способствует подготовке к австралийской серии турниров, чем в Москве. Однако тренироваться дома — тоже немалый плюс. Если будет решён вопрос с жильём, какая разница игроку из Уфы, где готовиться к соревнованиям — в Москве, в США или в Испании. Но почему всё-таки теннисисты уезжают? Только ли из-за климата и транспортной инфраструктуры? Пока можно констатировать факт: базы, аналогичной теннисной академии IMG, у нас нет», — сказал Южный.
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