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Беккер объяснил, почему Халеп выглядит уставшей

Беккер объяснил, почему Халеп выглядит уставшей
Теннис / WTA 0

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер поделился впечатлениями от выступления румынки Симоны Халеп в сезоне.

«Я уже давно знаю Симону. Я комментировал её матчи, смотрел, как она выигрывала „Ролан Гаррос“ и Уимблдон. У неё невероятные ноги. Симона не самая высокая и сильная теннисистка, но она очень умна. У неё большое сердце.

Она выступает на топ-уровне, но вопрос в том, что во второй части сезона она выглядит очень уставшей. Это связано с тем, что ей приходится очень много бегать. Во второй половине сезона ей уже сложно выиграть два матча подряд.

Мне кажется, что следующий титул на турнирах «Большого шлема» она завоюет в Австралии. Покрытие ей подходит, к тому же это начало года", — приводит слова Беккера Tennis World USA.

В рейтинге WTA Халеп в настоящее время занимает четвёртую строчку.

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