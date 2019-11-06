Беккер объяснил, почему Халеп выглядит уставшей

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер поделился впечатлениями от выступления румынки Симоны Халеп в сезоне.
«Я уже давно знаю Симону. Я комментировал её матчи, смотрел, как она выигрывала „Ролан Гаррос“ и Уимблдон. У неё невероятные ноги. Симона не самая высокая и сильная теннисистка, но она очень умна. У неё большое сердце.
Она выступает на топ-уровне, но вопрос в том, что во второй части сезона она выглядит очень уставшей. Это связано с тем, что ей приходится очень много бегать. Во второй половине сезона ей уже сложно выиграть два матча подряд.
Мне кажется, что следующий титул на турнирах «Большого шлема» она завоюет в Австралии. Покрытие ей подходит, к тому же это начало года", — приводит слова Беккера Tennis World USA.
В рейтинге WTA Халеп в настоящее время занимает четвёртую строчку.
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