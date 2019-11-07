Стосур рассказала о мотивации австралиек в финале Кубка Федерации

Австралийская теннисистка Саманта Стосур поделилась ожиданиями от финала Кубка Федерации. В финале сборная Австралии сыграет со сборной Франции, матчи будут проходить в Перте (Австралия).
«Мы все хотим принять участие в матче, хорошо подготовились. Пока мы ещё не знаем, кто будет играть. Я принимаю участие в Кубке Федерации уже 16 лет. Мы очень долго ждали этого момента, вышли в финал, теперь мы очень хотим выжать из этого максимум», — цитирует Стосур Sport24.co.za.
В последний раз команды встречались в 2000 году, тогда победила сборная Франции. Австралийские теннисистки не выходили в финал этого турнира с 1993 года. Тогда в финале они уступили чешкам.
В рейтинге Кубка Федерации, опубликованном в апреле, сборная Франции занимает третье место, команда Австралии — четвёртое.
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