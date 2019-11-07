Де Минор и Кецманович вышли в полуфинал молодёжного Итогового турнира ATP

На молодёжном Итоговом турнире ATP U21, который проходит в Милане, завершились матчи группы А. Победителем в квартете стал австралиец Алекс де Минор, он выиграл все три своих поединка. Со второго места в полуфинал вышел серб Миомир Кецманович.

В заключительном матче группового этапа де Минор переиграл норвежца Каспера Рууда со счётом 4:1, 4:0, 4:2. А Кецманович был сильнее испанца Алехандро Давидовича Фокина – 4:1, 4:1, 4:3 (8:6).

Также сегодня, 7 ноября, пройдут два поединка в группе В. Француз Уго Умбер сыграет с итальянцем Янником Синнером. А представитель США Фрэнсис Тиафо встретится со шведом Микаэлем Имером.



Сиеннер уже выиграл два матча в группе. Он был сильнее Тиафо и Имера. Американец и швед имеют в активе по одной победе и в очном противостоянии определят, кто из них выйдет в полуфинал.