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Джокович: не знаю, можно ли отнести Медведева к новому поколению

Джокович: не знаю, можно ли отнести Медведева к новому поколению
Теннис / ATP 0

16-кратный победитель турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович назвал игроков нового поколения, которые произвели на его впечатление.

«Сейчас у нас есть Циципас. Я не знаю, можно ли считать Медведева представителем нового поколения, так как он старше. Есть Шаповалов. Мне нравятся канадские ребята — Денис и Феликс Оже-Альяссим. И, конечно, Зверев!» — приводит слова Джоковича Tennis World USA.

Новак также ответил на вопрос о том, какая часть его игры нравится ему больше всего.

«Это бэкхенд. Я старался сделать так, чтобы он был, как кирпичная стена», — сказал Джокович.

Новак сыграет на Итогоговом чемпионате ATP, который пройдёт в Лондоне с 10 по 17 ноября. Его соперниками в группе Бьорга Борга будут швейцарец Роджер Федерер, австриец Доминик Тим и итальянец Маттео Берреттини.

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