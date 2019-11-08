Надаль поделился новой информацией о своём состоянии

19-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль оценил состояние в преддверии старта Итогового чемпионата ATP в Лондоне. На минувшей неделе уроженец Манакора снялся с полуфинала турнира серии «Мастерс-1000» в Париже из-за проблемы с мышцами живота.
«Новая информация? Хорошо. Я в Лондоне, рад находиться здесь. После того, что было в Париже (небольшой разрыв мышц живота), я каждый день оцениваю своё состояние. Мне нужно посмотреть, как всё будет складываться. Вчера я постепенно стал подавать. Сейчас моя главная цель — быть готовым к понедельнику. Я следую рекомендациям врача», — написал Надаль в своём «твиттере».
На Итоговом чемпионате Рафаэль попал в группу Андре Агасси вместе с россиянином Даниилом Медведевым, греком Стефаносом Циципасом и немцем Александром Зверевым.
- 8 ноября 2019
-
16:05
-
15:01
-
13:56
-
12:25
-
11:11
-
10:41
-
10:26
-
09:07
-
08:22
-
00:31
-
00:16
- 7 ноября 2019
-
23:03
-
22:59
-
22:22
-
22:00
-
21:36
-
21:29
-
21:00
-
19:38
-
19:06
-
17:41
-
15:30
-
15:03
-
14:08
-
13:48
-
13:03
-
12:23
-
11:56
-
11:30
-
11:28
-
10:56
-
10:37
-
10:21
-
09:51
-
09:36