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Надаль поделился новой информацией о своём состоянии

Надаль поделился новой информацией о своём состоянии
Теннис / ATP 0

19-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль оценил состояние в преддверии старта Итогового чемпионата ATP в Лондоне. На минувшей неделе уроженец Манакора снялся с полуфинала турнира серии «Мастерс-1000» в Париже из-за проблемы с мышцами живота.

«Новая информация? Хорошо. Я в Лондоне, рад находиться здесь. После того, что было в Париже (небольшой разрыв мышц живота), я каждый день оцениваю своё состояние. Мне нужно посмотреть, как всё будет складываться. Вчера я постепенно стал подавать. Сейчас моя главная цель — быть готовым к понедельнику. Я следую рекомендациям врача», — написал Надаль в своём «твиттере».

На Итоговом чемпионате Рафаэль попал в группу Андре Агасси вместе с россиянином Даниилом Медведевым, греком Стефаносом Циципасом и немцем Александром Зверевым.

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