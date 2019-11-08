Надаль поделился новой информацией о своём состоянии

19-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль оценил состояние в преддверии старта Итогового чемпионата ATP в Лондоне. На минувшей неделе уроженец Манакора снялся с полуфинала турнира серии «Мастерс-1000» в Париже из-за проблемы с мышцами живота.

«Новая информация? Хорошо. Я в Лондоне, рад находиться здесь. После того, что было в Париже (небольшой разрыв мышц живота), я каждый день оцениваю своё состояние. Мне нужно посмотреть, как всё будет складываться. Вчера я постепенно стал подавать. Сейчас моя главная цель — быть готовым к понедельнику. Я следую рекомендациям врача», — написал Надаль в своём «твиттере».

На Итоговом чемпионате Рафаэль попал в группу Андре Агасси вместе с россиянином Даниилом Медведевым, греком Стефаносом Циципасом и немцем Александром Зверевым.

Надаль намерен сыграть на Итоговом чемпионате ATP