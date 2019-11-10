Синнер прокомментировал победу на Молодёжном итоговом турнире ATP

Итальянец Янник Синнер, который в финале Итогового чемпионата АТР U21 обыграл австралийца Алекса де Минора — 4:2, 4:1, 4:2, прокомментировал выступление на турнире.



«Никогда раньше не чувствовал такой поддержки, даже на корте. Сейчас же я стал популярным за его пределами. Но я молодой, так что всё нормально.

С каждым матчем я играл всё лучше и лучше. Это самое главное, мы к этому стремились.

Эта неделя была невероятной. Здесь собрались потрясающие игроки, других тут и быть не могло. У меня был самый низкий рейтинг среди них, я был восьмым сеяным. Но я старался создать себе возможности и очень доволен своей игрой», — приводит слова итальянца сайт ATP.



Для 95-й ракетки мира Синнера победа на молодёжном Итоговом турнире АТР U21 — первый титул в карьере. В Милане он заработал $ 372 тыс. призовых. Ранее на его счету было всего $ 274,47 тыс.



Итальянец по возрасту может участвовать в турнире ещё три года.