Медведев: у меня хватает сил признать, что я иногда неправ

Российский теннисист Даниил Медведев оценил свою эмоциональность и вспомнил о выступлении на Открытом чемпионате США, где у него возникали разногласия со зрителями. Уроженец Москвы на том турнире дошёл до финала, в котором проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.
«Иногда я могу быть очень эмоциональным. Ты совершаешь ошибки, о которых потом сожалеешь. По крайней мере у меня хватает сил признать, что я иногда неправ. Было бы хуже, если бы я говорил, что всё делаю правильно. Я стараюсь становиться лучше.
US Open стал непростой историей. На этом турнире я прошёл путь от ненависти до любви за несколько дней. Я на всю жизнь это запомню", — приводит слова Медведева Daily Mail.
Сегодня, 11 ноября, Даниил стартует на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне матчем с греком Стефаносом Циципасом.
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