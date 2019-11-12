Цибулкова: я сделала и добилась того, о чём никогда не мечтала

Экс-четвёртая ракетка мира из Словакии Доминика Цибулкова рассказала, в какой момент приняла решение завершить карьеру.

«Это не было спонтанным решением. Вроде такого, что я проснулась утром и сказала себе: больше не хочу играть. Это был долгий процесс. Когда в марте я проиграла Азаренко в Майами, то уже тогда была убеждена, что это был мой последний матч.

Потом я поговорила с тренером, который напомнил об обещании сыграть на Кубке Федерации. Он убедил меня выступить за сборную Словакии и попрощаться с болельщиками, а потом уже принять окончательное решение. У нас был такой план. Я должна была сыграть на «Ролан Гаррос», а потом, ничего не объявляя, уйти в отпуск. Отдохнуть и уже потом смотреть по ситуации.



На «Ролан Гаррос» меня преследовали странные чувства. Ведь никто, кроме моей команды, не знал, что это мой последний турнир. К тому времени я приняла окончательное решение. Передо мной уже не стоял выбор: да или нет. Я знала, что это мой последний турнир.

Теннисная жизнь очень тяжёлая. Переезды, тренировки, полная самоотдача ежедневно. Я начала уставать от этого. Тем более, что я достаточно сделала и добилась того, о чём никогда не мечтала», — приводит слова Цибулковой сайт WTA.