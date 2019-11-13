Джокович — о поражении от Тима: Доминик пошёл ва-банк и победил. Снимаю шляпу

Вторая ракетка мира из Сербии Новак Джокович прокомментировал своё поражение в матче группового этапа Итогового турнира АТР. В трёх партиях он уступил Доминику Тиму из Австрии — 7:6 (7:5), 3:6, 6:7 (5:7).



«Думаю, Доминик полностью заслужил победу. Сегодня он играл очень смело, регулярно атаковал. Можно сказать, он пошёл ва-банк. Всё, что остаётся мне — снять шляпу перед ним и поздравить», — цитирует Джоковича официальный сайт АТР.



Благодаря своей победе Тим стал первым полуфиналистом Итогового чемпионата АТР. Вторую путёвку от группы B 14 ноября между собой разыграют Новак Джокович и Роджер Федерер.



Для Доминика сегодняшняя победа стала первой в карьере над Джоковичем на харде. Также австриец дебютирует в полуфинале ATP Finals.

Тим — о победе над Джоковичем на Итоговом: эпичный матч, я играл с легендой