Джокович — о поражении от Тима: Доминик пошёл ва-банк и победил. Снимаю шляпу
Вторая ракетка мира из Сербии Новак Джокович прокомментировал своё поражение в матче группового этапа Итогового турнира АТР. В трёх партиях он уступил Доминику Тиму из Австрии — 7:6 (7:5), 3:6, 6:7 (5:7).
«Думаю, Доминик полностью заслужил победу. Сегодня он играл очень смело, регулярно атаковал. Можно сказать, он пошёл ва-банк. Всё, что остаётся мне — снять шляпу перед ним и поздравить», — цитирует Джоковича официальный сайт АТР.
Благодаря своей победе Тим стал первым полуфиналистом Итогового чемпионата АТР. Вторую путёвку от группы B 14 ноября между собой разыграют Новак Джокович и Роджер Федерер.
Для Доминика сегодняшняя победа стала первой в карьере над Джоковичем на харде. Также австриец дебютирует в полуфинале ATP Finals.
Тим — о победе над Джоковичем на Итоговом: эпичный матч, я играл с легендой
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