Циципас назвал Надаля самым сложным соперником из «Большой тройки»

Грек Стефанос Циципас рассказал, с кем из теннисистов «Большой тройки» ему сложнее всего играть. В Big 3 включают швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича.

«Я повторю ответ большинства игроков — Рафа Надаль. Это все говорят. Я с этим согласен. Во-первых, дело в его интенсивности и бойцовском духе, его скорости и движении по корту. Когда играешь с Рафой, он покрывает большую часть корта.

В матче с ним нелегко выполнить удар навылет или просто агрессивный удар. Его выделяет бойцовский дух и уверенность в себе. К тому же у Надаля один из лучших форхендов в теннисе", — цитирует Циципаса ASAP Sports.

Циципас сыграет с Надалем в третьем туре группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне 15 ноября.



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