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Циципас: Медведев сумел залезть мне в голову

Циципас: Медведев сумел залезть мне в голову
Теннис / ATP 0

Греческий теннисист Стефанос Циципас, обыгравший россиянина Даниила Медведева на старте Итогового чемпионата ATP в Лондоне со счётом 7:6 (7:5), 6:4, вспомнил об их прошлогоднем конфликте в Майами. В том матче Медведев победил Циципаса со счётом 2:6, 6:4, 6:2. Во время игры грек не стал извиняться, когда выиграл очко после попадания мяча в трос. После рукопожатия Стефанос сказал нецензурную фразу на русском языке, в ответ на это Даниил предложил сопернику «заткнуться».

«Он начал смотреть на меня, говорить, что я должен извиниться за то, что сделал. Это было при счёте 0:40, тройной брейк-пойнт и возможность вернуться в игру для меня. Кажется, после этого я не выиграл ни одного гейма. Он сумел залезть мне в голову. Я был очень расстроен, что всё пошло именно так.

Он начал говорить мне, что я повёл себя неспортивно. Я старался не обращать внимания, так как знал, что он делает это специально. Но в итоге это действительно повлияло на меня. Я взбесился и сказал то, что сказал, о чём сожалею. Но в тот момент я был очень расстроен", — цитирует Циципаса The Telegraph.

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