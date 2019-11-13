Медведев: не вижу, что можно было сделать иначе в матче с Циципасом

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, что он сделал бы иначе, если бы у него была возможность переиграть матч с представителем Греции Стефаносом Циципасом на старте Итогового чемпионата ATP в Лондоне. 11 ноября уроженец Москвы проиграл со счётом 6:7 (5:7), 4:6.
«Вообще не вижу, что можно было сделать по-другому. Конечно, были некоторые удары, например, помню розыгрыш при счёте 3:2 и 30:30 в первом сете. Я не смог точно выполнить простой удар с лёта. Но это всё мелочи.
В ходе матча я чувствовал, что соперник набрал ход. Такая же ситуация была и в пяти наших предыдущих играх: игра была равной, но мне удавалось набрать ход. В этот раз всё вышло иначе. Не думаю, что я мог бы что-либо изменить. Мне нужно было просто сыграть лучше. Я старался, но не получилось», — цитирует Медведева ASAP Sports.
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