ATP показала проморолик к матчу Джокович — Федерер на Итоговом турнире

Пресс-служба ATP опубликовала новый проморолик, посвящённый матчу серба Новака Джоковича и швейцарца Роджера Федерера на Итоговом турнире в Лондоне. В этом матче, который состоится сегодня, 14 ноября, Джокович и Федерер оспорят путёвку в полуфинал турнира.
Видео можно посмотреть в «твиттере» ATP.
Джокович и Федерер одержали на Итоговом турнире по одной победе. Победитель сегодняшнего матча квалифицируется в плей-офф. Первую путёвку от этой группы завоевал австриец Доминик Тим, одержавший две победы. Он сегодня сыграет с итальянцем Маттео Берреттини, потерявшим шансы на выход в плей-офф.
Из второй группы в плей-офф уже пробился грек Стефанос Циципас. На вторую путёвку претендуют испанец Рафаэль Надаль, немец Александр Зверев и россиянин Даниил Медведев.
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