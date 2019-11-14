ATP показала проморолик к матчу Джокович — Федерер на Итоговом турнире

Пресс-служба ATP опубликовала новый проморолик, посвящённый матчу серба Новака Джоковича и швейцарца Роджера Федерера на Итоговом турнире в Лондоне. В этом матче, который состоится сегодня, 14 ноября, Джокович и Федерер оспорят путёвку в полуфинал турнира.

Видео можно посмотреть в «твиттере» ATP.

Джокович и Федерер одержали на Итоговом турнире по одной победе. Победитель сегодняшнего матча квалифицируется в плей-офф. Первую путёвку от этой группы завоевал австриец Доминик Тим, одержавший две победы. Он сегодня сыграет с итальянцем Маттео Берреттини, потерявшим шансы на выход в плей-офф.

Из второй группы в плей-офф уже пробился грек Стефанос Циципас. На вторую путёвку претендуют испанец Рафаэль Надаль, немец Александр Зверев и россиянин Даниил Медведев.