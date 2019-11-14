Берреттини — о выступлении на ATP Finals: я действительно горжусь собой

Маттео Берреттини подвёл итоги выступления на Итоговом чемпионате ATP. В группе Бьорна Борга итальянский теннисист сумел выиграть один матч из трёх. Маттео, посеянный под восьмым номером, нанёс поражение пятой ракетке соревнований австрийцу Доминику Тиму со счётом 7:6 (7:3), 6:3

«Я действительно горжусь собой, но больше — своей командой, семьёй и друзьями. Это был невероятный сезон. Не ожидал оказаться на Итоговом чемпионате ATP в начале сезона. И надеюсь вернуться сюда в следующем году.



Что касается встречи с Тимом, у нас всегда были отличные матчи. Сегодня мне удалось сохранить психологическое равновесие, особенно в первом сете. Я провёл отличный тай-брейк, поэтому очень доволен выступлением», — приводит слова Берреттини официальный сайт турнира.