Берреттини — о выступлении на ATP Finals: я действительно горжусь собой

Маттео Берреттини подвёл итоги выступления на Итоговом чемпионате ATP. В группе Бьорна Борга итальянский теннисист сумел выиграть один матч из трёх. Маттео, посеянный под восьмым номером, нанёс поражение пятой ракетке соревнований австрийцу Доминику Тиму со счётом 7:6 (7:3), 6:3
«Я действительно горжусь собой, но больше — своей командой, семьёй и друзьями. Это был невероятный сезон. Не ожидал оказаться на Итоговом чемпионате ATP в начале сезона. И надеюсь вернуться сюда в следующем году.
Что касается встречи с Тимом, у нас всегда были отличные матчи. Сегодня мне удалось сохранить психологическое равновесие, особенно в первом сете. Я провёл отличный тай-брейк, поэтому очень доволен выступлением», — приводит слова Берреттини официальный сайт турнира.
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