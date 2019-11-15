Текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Зверев на Итоговом чемпионате ATP
Сегодня, 15 ноября, состоится матч третьего тура группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев и представитель Германии Александр Зверев. Начало поединка запланировано на 23:00 мск. По личным встречам впереди Зверев — 4-1.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Зверев в Лондоне.
В первом туре Медведев проиграл греку Стефаносу Циципасу, а во втором — испанцу Рафаэлю Надалю. Зверев, являющийся действующим чемпионом, победил Надаля и проиграл Циципасу.
Для выхода в полуфинал россиянину необходимо победить Зверева в двух сетах и рассчитывать на поражение Надаля в матче с Циципасом.
Бывшая первая ракетка Великобритании: Медведев феноменален
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