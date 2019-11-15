Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Зверев на Итоговом чемпионате ATP

Текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Зверев на Итоговом чемпионате ATP
Теннис / ATP 0

Сегодня, 15 ноября, состоится матч третьего тура группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев и представитель Германии Александр Зверев. Начало поединка запланировано на 23:00 мск. По личным встречам впереди Зверев — 4-1.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Зверев в Лондоне.

В первом туре Медведев проиграл греку Стефаносу Циципасу, а во втором — испанцу Рафаэлю Надалю. Зверев, являющийся действующим чемпионом, победил Надаля и проиграл Циципасу.

Для выхода в полуфинал россиянину необходимо победить Зверева в двух сетах и рассчитывать на поражение Надаля в матче с Циципасом.

Бывшая первая ракетка Великобритании: Медведев феноменален
Зверев: Медведев уже ведь вылетел? Нет?
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019