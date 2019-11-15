Джокович: боль была острой

Серб Новак Джокович после поражения в матче со швейцарцем Роджером Федерером на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне со счётом 4:6, 3:6 признался, что во втором сете его беспокоила боль в локте.

«Надеюсь, это не станет преградой для моего участия в Кубке Дэвиса. Боль была острой, но я смог доиграть до конца. Если бы это было нечто серьёзное, я бы не смог держать ракетку. Пожалуй, это было просто неудачное быстрое движение. Это не привело к большим проблемам», — приводит слова Джоковича официальный сайт тура.



На ATP Finals 2019 года Новак одержал одну победу в трёх матчах и не сумел выйти в полуфинал. В связи с этим Джокович не смог обойти в рейтинге ATP испанца Рафаэля Надаля, который завершит год в статусе первой ракетки мира.

Джокович объяснил поражение в матче с Федерером на Итоговом чемпионате ATP