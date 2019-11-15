Джокович: боль была острой
Серб Новак Джокович после поражения в матче со швейцарцем Роджером Федерером на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне со счётом 4:6, 3:6 признался, что во втором сете его беспокоила боль в локте.
«Надеюсь, это не станет преградой для моего участия в Кубке Дэвиса. Боль была острой, но я смог доиграть до конца. Если бы это было нечто серьёзное, я бы не смог держать ракетку. Пожалуй, это было просто неудачное быстрое движение. Это не привело к большим проблемам», — приводит слова Джоковича официальный сайт тура.
На ATP Finals 2019 года Новак одержал одну победу в трёх матчах и не сумел выйти в полуфинал. В связи с этим Джокович не смог обойти в рейтинге ATP испанца Рафаэля Надаля, который завершит год в статусе первой ракетки мира.
Джокович объяснил поражение в матче с Федерером на Итоговом чемпионате ATP
Федерер: я не знал, что уже несколько лет не побеждал Джоковича
- 15 ноября 2019
-
09:48
-
09:13
-
08:46
-
08:32
-
08:21
-
08:11
-
03:41
-
02:55
-
00:57
-
00:36
-
00:28
- 14 ноября 2019
-
23:40
-
23:33
-
23:04
-
22:35
-
22:02
-
21:02
-
20:45
-
19:59
-
18:49
-
17:42
-
17:00
-
16:50
-
16:13
-
16:02
-
14:45
-
14:31
-
13:52
-
13:43
-
13:12
-
12:34
-
11:59
-
11:50
-
11:11
-
10:56
Партнерский контент