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Надаль: не думал, что в 33 года смогу завершить сезон первым номером рейтинга

Надаль: не думал, что в 33 года смогу завершить сезон первым номером рейтинга
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал завершение сезона в ранге первой ракетки мира. По данному показателю он сравнялся с Роджер Федерером и Новаком Джоковичем.

«Не думал, что в 33 года буду завершать сезон в качестве первой ракетки мира. Эмоциональный момент. Я тренируюсь «в тени» — возможно, многие этого не видят. В любом случае, без поддержки семьи и команды ничего бы не получилось.

Были тяжёлые моменты и в этом сезоне, но близкие люди всегда были рядом. После Монте-Карло я не смог бы выкарабкаться без поддержки семьи и команды. Спасибо за всё. Спасибо болельщикам и всем работниками АТР-тура», — заявил Надаль в послематчевом интервью.

33-летний испанец является самым возрастным игроком, который закончит год на первой строчке (с момента введения рейтинга в 1973 году).

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