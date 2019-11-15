Надаль: матч с Федерером на ATP Finals станет честью для меня

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу над Стефасом Циципасом из Греции в матче групповой стадии Итогового турнира АТР — 6:7 (4:7), 6:4, 7:5.



«Сегодня был очень важный матч. Боролся до самого конца, как и в предыдущих играх. Не знаю, что будет завтра — возможно, мы более не увидимся.

Посмотрим следующий матч, но даже если я и не выйду в полуфинал, спасибо всем. Если же я получу шанс сыграть с Федерером, это будет честью для меня. Надеюсь, мы ещё увидимся в следующем году», — цитирует Надаля официальный сайт АТР.



Напомним, победа над Циципасом сохранила шансы испанского теннисиста на выход в 1/2 финала Итогового турнира АТР. Теперь испанцу нужна победа немотивированного Даниила Медведева.



Даниил Медведев и Александр Зверев играют свой матч в эти минуты. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию их встречи.