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Надаль: матч с Федерером на ATP Finals станет честью для меня

Надаль: матч с Федерером на ATP Finals станет честью для меня
Теннис / ATP 0

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу над Стефасом Циципасом из Греции в матче групповой стадии Итогового турнира АТР — 6:7 (4:7), 6:4, 7:5.

«Сегодня был очень важный матч. Боролся до самого конца, как и в предыдущих играх. Не знаю, что будет завтра — возможно, мы более не увидимся.

Посмотрим следующий матч, но даже если я и не выйду в полуфинал, спасибо всем. Если же я получу шанс сыграть с Федерером, это будет честью для меня. Надеюсь, мы ещё увидимся в следующем году», — цитирует Надаля официальный сайт АТР.

Напомним, победа над Циципасом сохранила шансы испанского теннисиста на выход в 1/2 финала Итогового турнира АТР. Теперь испанцу нужна победа немотивированного Даниила Медведева.

Даниил Медведев и Александр Зверев играют свой матч в эти минуты. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию их встречи.

Надаль: не уверен, что буду смотреть матч Медведева и Зверева
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