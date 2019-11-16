Берреттини: поражения от Федерера и Джоковича помогут мне найти мотивацию

Итальянский теннисист Маттео Берреттини подвёл итоги выступления на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне. Берреттини впервые в карьере принял участие в турнире. Берреттини уступил Новаку Джоковичу и Роджеру Федереру, а в заключительном матче победил Доменика Тима. Этого оказалось недостаточно, чтобы выйти в плей-офф.

«Когда чувствуешь, что играл хорошо, легче принимаешь поражение. В Лондоне в матчах со мной доминировали два сильнейших теннисиста планеты. Думаю, эти поражения помогут мне найти новую мотивацию», — цитирует Берреттини Tennis World USA.

Берреттини стал первым итальянцем, выигравшим матч на Итоговом чемпионате ATP. До него на ATP Finals из итальянцев выступали только Коррадо Барадзутти и Адрианно Панатта, которые не смогли одержать победу ни в одном из матчей.