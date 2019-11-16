Федерер: Циципас заставил меня играть не в тот теннис, в который я хотел

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал поражение в полуфинале Итогового чемпионата ATP от грека Стефаноса Циципаса. Матч завершился со счётом 6:3, 6:4.
«Думаю, Циципас сыграл очень хорошо. Он играл резко. Знаю, что он это часто делает. На мой взгляд, мне удавалось неплохо принимать его подачу. Но главное, мне не удавалось хорошо входить в розыгрыши, проводить их так, как я хотел. Думаю, нужно похвалить Циципаса, ведь он заставил меня играть не в тот теннис, в который я хотел», — цитирует Федерера пресс-служба ATP.
Соперник Циципаса по финалу турнира определится в ночь с 16 на 17 ноября мск. Во втором полуфинале встретятся австриец Доминик Тим и немец Александр Зверев. Действующим победителем Итогового чемпионата ATP является Зверев.
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