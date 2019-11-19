Федерер: даже в 38 лет считаю, что могу научиться чему-то новому

Бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер рассказал, что не планирует останавливаться на достигнутом. Выступая на пресс-конференции перед выставочным матчем с немцем Александром Зверевым в Буэнос-Айресе (Аргентина), 38-летний Федерер в очередной раз затронул тему своего возраста.

«Я не знал, буду ли продолжать играть в таком возрасте. Раньше думал, что в 38-39 лет уже закончу, но я нахожусь здесь.

Если честно, я доволен тем, как себя чувствую и чего добился. В последние два года я отлично себя чувствую в физическом плане.

Каждое следующее поколение приносит в теннис что-то новое, мощь, движение, тактические элементы. И я считаю, что всё ещё могу прогрессировать и стать лучше. Всегда можно учиться чему-то новому.

Я не планирую просто выходить на корт и играть в теннис. Я хочу выходить на корт, получать удовольствие и чего-то добиваться», — цитирует Федерера EFE.