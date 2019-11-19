Федерер: даже в 38 лет считаю, что могу научиться чему-то новому

Бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер рассказал, что не планирует останавливаться на достигнутом. Выступая на пресс-конференции перед выставочным матчем с немцем Александром Зверевым в Буэнос-Айресе (Аргентина), 38-летний Федерер в очередной раз затронул тему своего возраста.
«Я не знал, буду ли продолжать играть в таком возрасте. Раньше думал, что в 38-39 лет уже закончу, но я нахожусь здесь.
Если честно, я доволен тем, как себя чувствую и чего добился. В последние два года я отлично себя чувствую в физическом плане.
Каждое следующее поколение приносит в теннис что-то новое, мощь, движение, тактические элементы. И я считаю, что всё ещё могу прогрессировать и стать лучше. Всегда можно учиться чему-то новому.
Я не планирую просто выходить на корт и играть в теннис. Я хочу выходить на корт, получать удовольствие и чего-то добиваться», — цитирует Федерера EFE.
- 19 ноября 2019
-
12:33
-
12:06
-
12:00
-
11:46
-
10:49
-
10:36
-
10:31
-
09:53
-
09:38
-
09:03
-
08:29
-
00:58
-
00:18
- 18 ноября 2019
-
22:33
-
21:03
-
20:56
-
20:46
-
19:43
-
18:22
-
17:33
-
16:59
-
15:23
-
14:48
-
13:45
-
13:40
-
12:30
-
12:08
-
11:38
-
11:37
-
11:14
-
10:50
-
10:25
-
09:39
-
09:19
-
09:04