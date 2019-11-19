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Рублёв в четвёртый раз в сезоне обыграл соперника из топ-10 рейтинга ATP

Рублёв в четвёртый раз в сезоне обыграл соперника из топ-10 рейтинга ATP
Теннис / Кубок Дэвиса 0

В матче группового этапа Кубка Дэвиса россиянин Андрей Рублёв в трёх сетах нанёс поражение представителю Испании Роберто Баутисте-Агуту со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:0).

Уроженец Москвы обыграл соперника из топ-10 рейтинга ATP в пятый раз в карьере и в четвёртый – в текущем сезоне. Ранее Рублёв выиграл у австрийца Доминика Тима, швейцарца Роджера Федерера и грека Стефаноса Циципаса.

Вчера, 18 ноября, в стартовом матче Кубка Дэвиса россияне обыграли команду Хорватии — 3:0. Сначала Рублёв обыграл Борну Гойо — 6:3, 6:3. Затем Хачанов одолел Борну Чорича — 6:7 (4:7), 6:4, 6:4. В парной встрече Карен и Андрей победили Ивана Додига и Николу Мектича — 7:6 (7:3), 6:4.

Кубок Дэвиса впервые проходит по обновлённому регламенту, который напоминает формат футбольного чемпионата мира. После группового этапа лучшие команды сыграют в плей-офф.

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