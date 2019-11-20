«Впервые услышал, как пою „Марсельезу“». Французы оценили новый Кубок Дэвиса

Французские теннисисты Николя Маю и Пьер-Юг Эрбер поделились впечатлениями от выступления в Кубке Дэвиса в обновлённом формате. Вместо прежней системы розыгрыша с домашними и выездными встречами турнир теперь проходит на протяжении недели в одном городе — Мадриде (Испания).

Вчера, 19 ноября, сборная Франции победила команду Японии со счётом 2-1. Маю и Эрбер принесли своей команде победное очко.

«Должен сказать, ощущения странные. Когда играешь в Кубке Дэвиса, стадион обычно заполнен», — приводит слова Маю AFP.

«Получилось необычно, потому что я впервые услышал, как пою „Марсельезу“, — отметил Эрбер.

В группе A также сыграет команда Сербии.

Сборная России на групповом этапе обыграла команду Хорватии (3-0) и уступила испанцам (1-2).

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