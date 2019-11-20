«Впервые услышал, как пою „Марсельезу“». Французы оценили новый Кубок Дэвиса
Французские теннисисты Николя Маю и Пьер-Юг Эрбер поделились впечатлениями от выступления в Кубке Дэвиса в обновлённом формате. Вместо прежней системы розыгрыша с домашними и выездными встречами турнир теперь проходит на протяжении недели в одном городе — Мадриде (Испания).
Вчера, 19 ноября, сборная Франции победила команду Японии со счётом 2-1. Маю и Эрбер принесли своей команде победное очко.
«Должен сказать, ощущения странные. Когда играешь в Кубке Дэвиса, стадион обычно заполнен», — приводит слова Маю AFP.
«Получилось необычно, потому что я впервые услышал, как пою „Марсельезу“, — отметил Эрбер.
В группе A также сыграет команда Сербии.
Сборная России на групповом этапе обыграла команду Хорватии (3-0) и уступила испанцам (1-2).
Кирьос: в Кубке Дэвиса я могу победить любого
«Дорогой Жерар, ты никогда не бывал на настоящем Кубке Дэвиса. Это не он»
Эпохальный турнир превратился в теннисный карнавал. Даже у сборной России без Даниила Медведева есть шанс на титул.
- 20 ноября 2019
-
10:03
-
09:45
-
09:22
-
09:14
-
08:56
-
08:33
-
08:21
-
03:58
-
02:06
-
01:01
-
00:39
- 19 ноября 2019
-
23:59
-
23:45
-
22:59
-
20:47
-
19:55
-
19:55
-
18:20
-
17:52
-
16:27
-
15:40
-
15:24
-
15:04
-
14:43
-
14:15
-
14:02
-
13:28
-
12:33
-
12:06
-
12:00
-
11:46
-
10:49
-
10:36
-
10:31
-
09:53
Партнерский контент