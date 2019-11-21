Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса

Сборная России вышла в четвертьфинал обновлённого Кубка Дэвиса. Это стало известно за сутки до окончания группового этапа.
Россияне в Мадриде обыграли хорватов (3-0) и уступили испанцам (1-2) и досрочно стали одной из двух лучших команд среди занявших вторые места. Сегодня, 21 ноября, на групповом этапе состоятся три матча: Великобритания — Казахстан, Германия — Чили и Франция — Сербия.
В противостоянии с Хорватией Андрей Рублёв взял верх над Борной Гойо — 6:3, 6:3, Карен Хачанов одержал волевую победу над Борной Чоричем — 6:7 (4:7), 6:4, 6:4. А в парной встрече Хачанов и Рублёв обыграли пару Иван Додиг/Никола Мектич со счётом 7:6 (7:3), 6:4.
Во встрече с Испанией Андрей Рублёв одолел Роберто Баутисту-Агута — 3:6, 6:3, 7:6 (7:0), Карен Хачанов уступил Рафаэлю Надалю — 3:6, 6:7 (7:9). В решающей парной встрече Хачанов и Рублёв проиграли Марселю Гранольерсу и Фелисьяно Лопесу — 4:6, 6:7 (5:7).
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