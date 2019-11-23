Рублёв обыграл Поспишила. Россия вышла вперёд в матче Кубка Дэвиса с Канадой

В полуфинальном матче на Кубке Дэвиса между Россией и Канадой сыграна первая встреча. Андрей Рублёв в двух сетах обыграл Вашека Поспишила со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 часа 27 минут.

Рублёв отметился четырьмя эйсами и допустил 3 двойные ошибки. Россиянин реализовал 3 брейк-пойнта из 7. Поспишил 15 раз подавал навылет. Он совершил три двойные ошибки. При этом Вашек реализовал 1 брейк-пойнт из 6.

Следующими на корт выйдут Карен Хачанов (Россия) и Денис Шаповалов (Канада).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Карен Хачанов — Денис Шаповалов на Кубке Дэвиса.



Напомним, в 1/4 финала россиянам противостояли представители сборной Сербии. Судьба путёвки в следующий раунд решилась в парном матче, где Хачанов и Рублёв, отыгравшись с трёх матчболов, обыграли Новака Джоковича и Виктора Троицки — 6:4, 4:6, 7:6 (10:8). Канадцы же в четвертьфинале одолели представителей Австралии.