Рублёв: я провёл нереальный гейм на подаче Поспишила

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу в матче полуфинала Кубка Дэвиса над канадцем Вашеком Поспишилом. Россиянин победил со счётом 6:3, 6:4. Затем Карен Хачанов уступил канадцу Денису Шаповалову, теперь судьба путёвки в финал решится в парной встрече.
«В начале матча случилось то, что обычно не случается. Мне повезло, я сразу сделал брейк, и это дало мне небольшое преимущество. У Вашека было три или четыре момента, чтобы вернуться в матч, но с помощью подачи и хорошей игры я смог их отыграть.
Во втором сете тоже был ранний брейк, но тут он мне помог в этом деле. Спустя какое-время я чуть расслабился, допустил пару глупых ошибок, и он восстановил равновесие. При счёте 3:3 я провел нереальный гейм на его подаче, и потом уже смог завершить матч», — сказал Рублёв в эфире «Матч ТВ».
- 23 ноября 2019
-
17:51
-
17:38
-
17:16
-
16:36
-
15:14
-
14:44
-
14:20
-
11:49
-
11:29
-
11:02
-
10:16
-
09:34
-
09:18
-
05:00
-
03:14
-
00:58
-
00:30
-
00:05
- 22 ноября 2019
-
23:57
-
22:42
-
22:39
-
21:35
-
21:25
-
21:18
-
20:40
-
20:26
-
20:25
-
19:34
-
19:04
-
18:56
-
18:28
-
17:53
-
16:01
-
15:24
-
14:38