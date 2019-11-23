Рублёв: я провёл нереальный гейм на подаче Поспишила

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу в матче полуфинала Кубка Дэвиса над канадцем Вашеком Поспишилом. Россиянин победил со счётом 6:3, 6:4. Затем Карен Хачанов уступил канадцу Денису Шаповалову, теперь судьба путёвки в финал решится в парной встрече.

«В начале матча случилось то, что обычно не случается. Мне повезло, я сразу сделал брейк, и это дало мне небольшое преимущество. У Вашека было три или четыре момента, чтобы вернуться в матч, но с помощью подачи и хорошей игры я смог их отыграть.

Во втором сете тоже был ранний брейк, но тут он мне помог в этом деле. Спустя какое-время я чуть расслабился, допустил пару глупых ошибок, и он восстановил равновесие. При счёте 3:3 я провел нереальный гейм на его подаче, и потом уже смог завершить матч», — сказал Рублёв в эфире «Матч ТВ».