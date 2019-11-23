Пике высмеял предположение, что работа на Кубке Дэвиса мешает футбольной карьере

Защитник «Барселоны» Жерар Пике заявил, что у него нет никаких проблем с тренерским штабом каталонского клуба из-за работы, связанной с Кубком Дэвиса. Пике является одним из инициаторов и инвесторов реформы Кубка Дэвиса. Испанец присутствовал на матчах турнира, несмотря на подготовку «Барселоны» к очередному поединку чемпионата Испании с «Леганесом». «Барселона» победила со счётом 2:1.
«У меня был дружеский разговор с тренером о моих планах на Кубке Дэвиса. Мы обсудили, как всё решим. У меня прекрасные взаимоотношения с тренером и клубом. Все эти слухи — обычный шум, доносящийся снаружи.
Поездки на турнир занимают 40 минут. Всё внимание ко мне связано лишь с тем, кем я являюсь. Вся критика несерьёзна, но люди могут думать иначе. Я остаюсь в Мадриде, чтобы посмотреть полуфиналы. Моя главная задача — хорошо играть, а чем я занимаюсь за пределами поля — не ваше дело», — цитирует Пике Reuters.
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