Назван лучший матч года на турнирах «Большого шлема» у женщин
Поединок японки Наоми Осаки с представительницей Чехии Петры Квитовой в финале Australian Open был признан лучшим в сезоне на турнирах «Большого шлема», сообщает официальный сайт WTA. На момент встречи Наоми занимала пятую строчку в рейтинге WTA, а Квитова была седьмой ракеткой мира.
В решающем поединке японка одолела соперницу со счётом 7:6 (7:2), 5:7, 6:4. Во втором сете Наоми вела 5:3 и имела тройной матчбол на подаче Квитовой, но в итоге проиграла партию.
Для Осаки этот титул стал вторым подряд на турнирах «Большого шлема». В 2018 году она выиграла Открытый чемпионат США. По итогам Australian Open японка возглавила рейтинг WTA.
В 2019 году Наоми также выиграла турниры в Осаке и Пекине. Петра завоевала титулы в Сиднее и Штутгарте.
Названы кандидаты на звание лучшей теннисистки 2019 года
- 25 ноября 2019
-
09:42
-
09:08
-
08:24
-
08:21
-
01:02
-
00:19
- 24 ноября 2019
-
23:50
-
23:22
-
23:20
-
23:20
-
22:11
-
22:11
-
21:12
-
20:54
-
20:28
-
20:11
-
19:27
-
18:39
-
18:33
-
18:07
-
17:56
-
17:45
-
16:44
-
15:41
-
15:15
-
14:00
-
13:15
-
13:08
-
12:38
-
12:32
-
11:53
-
11:25
-
10:35
-
10:24
-
09:55
Партнерский контент