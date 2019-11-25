Назван лучший матч года на турнирах «Большого шлема» у женщин

Поединок японки Наоми Осаки с представительницей Чехии Петры Квитовой в финале Australian Open был признан лучшим в сезоне на турнирах «Большого шлема», сообщает официальный сайт WTA. На момент встречи Наоми занимала пятую строчку в рейтинге WTA, а Квитова была седьмой ракеткой мира.

В решающем поединке японка одолела соперницу со счётом 7:6 (7:2), 5:7, 6:4. Во втором сете Наоми вела 5:3 и имела тройной матчбол на подаче Квитовой, но в итоге проиграла партию.

Для Осаки этот титул стал вторым подряд на турнирах «Большого шлема». В 2018 году она выиграла Открытый чемпионат США. По итогам Australian Open японка возглавила рейтинг WTA.

В 2019 году Наоми также выиграла турниры в Осаке и Пекине. Петра завоевала титулы в Сиднее и Штутгарте.