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Сборная России поднялась на 14-ю строчку в рейтинге Кубка Дэвиса

Сборная России поднялась на 14-ю строчку в рейтинге Кубка Дэвиса
Теннис / Кубок Дэвиса 0

Опубликован новый рейтинг национальных команд в Кубке Дэвиса. Сборная России, ставшая полуфиналистом соревнований 2019 года, поднялась на 14-ю строчку. Лидерство сохранили французы.

Победитель Кубка Дэвиса сборная Испании заняла третью строчку. Финалист, команда Канады, вошла в топ-10 и расположилась на девятой позиции.

Кубок Дэвиса. Рейтинг сборных. 25 ноября
1 (1). Франция — 2289,13.
2 (2). Хорватия — 2166,01.
3 (7). Испания — 1177,38.
4 (4). Бельгия — 933,5.
5 (3). Аргентина — 904,13.
6 (6). США — 776,87.
7 (8). Сербия — 618,5.
8 (5). Великобритания — 595.
9 (14). Канада — 505,5.
10 (9). Австралия — 499,75.
...
14 (21). Россия — 321,75.

В финале обновлённого Кубка Дэвиса, который прошёл в Мадриде, сборная Испании победила Канаду со счётом 2-0.

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