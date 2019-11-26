Сборная России поднялась на 14-ю строчку в рейтинге Кубка Дэвиса

Опубликован новый рейтинг национальных команд в Кубке Дэвиса. Сборная России, ставшая полуфиналистом соревнований 2019 года, поднялась на 14-ю строчку. Лидерство сохранили французы.

Победитель Кубка Дэвиса сборная Испании заняла третью строчку. Финалист, команда Канады, вошла в топ-10 и расположилась на девятой позиции.

Кубок Дэвиса. Рейтинг сборных. 25 ноября

1 (1). Франция — 2289,13.

2 (2). Хорватия — 2166,01.

3 (7). Испания — 1177,38.

4 (4). Бельгия — 933,5.

5 (3). Аргентина — 904,13.

6 (6). США — 776,87.

7 (8). Сербия — 618,5.

8 (5). Великобритания — 595.

9 (14). Канада — 505,5.

10 (9). Австралия — 499,75.

...

14 (21). Россия — 321,75.

В финале обновлённого Кубка Дэвиса, который прошёл в Мадриде, сборная Испании победила Канаду со счётом 2-0.

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