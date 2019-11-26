Сборная России поднялась на 14-ю строчку в рейтинге Кубка Дэвиса
Опубликован новый рейтинг национальных команд в Кубке Дэвиса. Сборная России, ставшая полуфиналистом соревнований 2019 года, поднялась на 14-ю строчку. Лидерство сохранили французы.
Победитель Кубка Дэвиса сборная Испании заняла третью строчку. Финалист, команда Канады, вошла в топ-10 и расположилась на девятой позиции.
Кубок Дэвиса. Рейтинг сборных. 25 ноября
1 (1). Франция — 2289,13.
2 (2). Хорватия — 2166,01.
3 (7). Испания — 1177,38.
4 (4). Бельгия — 933,5.
5 (3). Аргентина — 904,13.
6 (6). США — 776,87.
7 (8). Сербия — 618,5.
8 (5). Великобритания — 595.
9 (14). Канада — 505,5.
10 (9). Австралия — 499,75.
...
14 (21). Россия — 321,75.
В финале обновлённого Кубка Дэвиса, который прошёл в Мадриде, сборная Испании победила Канаду со счётом 2-0.
Тарпищев о выступлении России в Кубке Дэвиса: мы каждый матч проводили на крови
Фортуна отвернулась от сборной России. В матче с канадцами не хватило Медведева?
Шаповалов, тренирующийся под руководством Южного, принёс Канаде два очка. Стараний Хачанова с Рублёвым оказалось недостаточно.
Читайте также
- 26 ноября 2019
-
10:39
-
09:17
-
08:57
-
01:00
- 25 ноября 2019
-
21:23
-
20:58
-
18:34
-
16:18
-
15:35
-
14:48
-
13:25
-
12:54
-
12:03
-
11:12
-
10:27
-
09:42
-
09:08
-
08:24
-
08:21
-
01:02
-
00:19
- 24 ноября 2019
-
23:50
-
23:22
-
23:20
-
23:20
-
22:11
-
22:11
-
21:12
-
20:54
-
20:28
-
20:11
-
19:27
-
18:39
-
18:33
-
18:07
Партнерский контент