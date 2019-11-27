Немецкая модель объявила об отношениях со Зверевым

26-летняя немецкая модель Бренда Патеа объявила об отношениях с седьмой ракеткой мира, соотечественником Александром Зверевым.

«Мы были в одном кафе в Париже. Встретились взглядами, он подошёл и заговорил со мной. Мы сразу поладили. Это было мило и забавно. Конечно, я знала, кто он. Но не сказала бы, что то, чем он сейчас занимается, заставляет меня нервничать. Мы обсуждали, будем ли держать отношения в тайне или придадим огласке. В итоге решили сказать: «Хорошо, мы встречаемся». Мы с этим справимся, пусть все знают», — сказала Патеа в интервью VIP.de.

Зверев в 2019 году выиграл один турнир ATP — в Женеве. За карьеру он завоевал 11 титулов.



На минувшей неделе Зверев и швейцарец Роджер Федерер провели выставочный матч в Мехико (Мексика). 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» одержал волевую победу со счётом 3:6, 6:4, 6:2. Встреча собрала 42 517 зрителей, это новый рекорд посещаемости теннисных матчей.