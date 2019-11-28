Троицки: прошло время, а я всё ещё в шоке от того, как мы проиграли России

Сербский теннисист Виктор Троицки признался, что до сих пор не смирился с поражением от сборной России в четвертьфинале Кубка Дэвиса.

«После Кубка Дэвиса прошло время, а я всё ещё в шоке от того, как мы проиграли России. Это осталось глубоко внутри меня. Я ещё не принял то поражение и не знаю, когда это случится. Это был определённо самый тяжёлый момент в моей карьере.

О чём я думал, когда закончился матч? Об упущенных возможностях. О каждом ударе… Это было действительно тяжёлым ударом. Я даже сейчас не уверен, что именно случилось. Мы были на расстоянии одного выигранного очка от победы, и внезапно всё рухнуло. Не могу сказать, что мы боялись, но давление было большим. У нас присутствовало огромное желание побороться за победу на турнире, но на этот раз этого не произошло», — приводит слова Троицки Tennis World USA.

В четвертьфинале Кубка Дэвиса дуэт Троицки и Новака Джоковича уступил в решающем тай-брейке россиянам Карену Хачанову и Андрею Рублёву — 4:6, 6:4, 6:7 (8:10). Сербы не реализовали три матчбола.