Троицки: прошло время, а я всё ещё в шоке от того, как мы проиграли России

Сербский теннисист Виктор Троицки признался, что до сих пор не смирился с поражением от сборной России в четвертьфинале Кубка Дэвиса.
«После Кубка Дэвиса прошло время, а я всё ещё в шоке от того, как мы проиграли России. Это осталось глубоко внутри меня. Я ещё не принял то поражение и не знаю, когда это случится. Это был определённо самый тяжёлый момент в моей карьере.
О чём я думал, когда закончился матч? Об упущенных возможностях. О каждом ударе… Это было действительно тяжёлым ударом. Я даже сейчас не уверен, что именно случилось. Мы были на расстоянии одного выигранного очка от победы, и внезапно всё рухнуло. Не могу сказать, что мы боялись, но давление было большим. У нас присутствовало огромное желание побороться за победу на турнире, но на этот раз этого не произошло», — приводит слова Троицки Tennis World USA.
В четвертьфинале Кубка Дэвиса дуэт Троицки и Новака Джоковича уступил в решающем тай-брейке россиянам Карену Хачанову и Андрею Рублёву — 4:6, 6:4, 6:7 (8:10). Сербы не реализовали три матчбола.
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