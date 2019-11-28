Циципас — Надалю: награду за честную игру выиграет Федерер. В 68-й раз подряд

Греческий теннисист Стефанос Циципас отреагировал на сообщение в «твиттере» Рафаэля Надаля, который выразил желание стать победителем индивидуальной награды АТР имени Стефана Эдберга. Ежегодный приз вручается за спортивное поведение и честную игру.
Напомним, первый номер рейтинга АТР скромно попросил о победе: «Можно в этот раз её выиграю я?»
21-летний Циципас в ответ на это сообщение написал: «Мне кажется, это будет Роджер Федерер в 68-й раз подряд».
Забавно, что в случае победы Федерер не сможет выиграть награду «подряд» — именно Надаль стал победителем в данной номинации в 2018 году. Роджер, тем не менее, является абсолютным рекордсменом — в его активе 13 наград имени Стефана Эдберга, семь из которых он выиграл подряд (2004-2009, 2011-2017).
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