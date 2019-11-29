Умер отец белорусской теннисистки Соболенко

Официальный сайт Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси проинформировал о смерти отца 11-й ракетки мира Арины Соболенко.
«Сегодня, 29 ноября, в 6:10 утра умер отец именитой теннисистки Сергей Соболенко. Арина Соболенко ранее рассказывала о важной роли папы в её становлении как спортсменки высокого уровня. Национальный олимпийский комитет выражает глубокое соболезнование Арине Соболенко, её родным и близким в связи с невосполнимой утратой», — говорится в сообщении.
Ранее Соболенко в одном из вечерних шоу сообщила о скорой помолвке с неизвестным молодым человеком. Теннисистка намеренно не стала называть имя избранника. Арина предугадала уточняющий вопрос ведущего и заранее ответила: «Нет, это не Дмитрий Турсунов. Человек не из Беларуси».
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