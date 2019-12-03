Рублёв определился с первым турниром сезона
Третья ракетка России Андрей Рублёв подтвердил участие в турнире в Дохе (Катар), который пройдёт 6-12 января 2020 года, сообщает официальный сайт тура. В 2018 году уроженец Москвы дошёл до финала этих соревнований, где проиграл французу Гаэлю Монфису.
В минувшем розыгрыше Андрей в матче второго круга уступил грузину Николозу Басилашвили со счётом 3:6, 4:6. 2019 год Андрей завершит на 23-й строчке рейтинга ATP.
В Дохе также сыграют швейцарец Стэн Вавринка, француз Жо-Вильфрид Цонга и представитель Канады Милош Раонич.
Действующим победителем этого турнира является испанец Роберто Баутиста-Агут. В финале соревнований с призовым фондом $ 1 313 215 он обыграл чеха Томаша Бердыха со счётом 6:4, 3:6, 6:3.
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Шаповалов, тренирующийся под руководством Южного, принёс Канаде два очка. Стараний Хачанова с Рублёвым оказалось недостаточно.
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