Рублёв определился с первым турниром сезона

Третья ракетка России Андрей Рублёв подтвердил участие в турнире в Дохе (Катар), который пройдёт 6-12 января 2020 года, сообщает официальный сайт тура. В 2018 году уроженец Москвы дошёл до финала этих соревнований, где проиграл французу Гаэлю Монфису.

В минувшем розыгрыше Андрей в матче второго круга уступил грузину Николозу Басилашвили со счётом 3:6, 4:6. 2019 год Андрей завершит на 23-й строчке рейтинга ATP.

В Дохе также сыграют швейцарец Стэн Вавринка, француз Жо-Вильфрид Цонга и представитель Канады Милош Раонич.

Действующим победителем этого турнира является испанец Роберто Баутиста-Агут. В финале соревнований с призовым фондом $ 1 313 215 он обыграл чеха Томаша Бердыха со счётом 6:4, 3:6, 6:3.