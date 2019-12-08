Отец Медведева: его уважают не только за теннисные навыки
Сергей Медведев – отец российского теннисиста Даниила Медведева – рассказал о популярности сына и том, что его начали уважать не только за игру.
«Даниил выступает перед тысячами людей, и он всегда говорит очень интересным образом. Люди начали уважать его не только за теннисные навыки, но и за поведение на корте и вне пределов игровой площадки", — приводит слова Медведева-старшего Tennis World USA.
Сам игрок отметил, что хочет в новом сезоне улучшить собственные результаты.
«Спасибо Федерации тенниса России, которая поддержала меня в минувшем сезоне. Надеюсь, в следующем году я буду больше побеждать. Планирую хорошо поработать для этого. Хочется верить, что мне удастся поднять уровень игры и воплотить его в результаты», — подчеркнул Даниил.
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Состоялась жеребьёвка турнира в Абу-Даби с участием Надаля, Джоковича, Медведева
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