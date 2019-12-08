Федерер: не ставлю перед собой цель быть лучшим теннисистом в истории
Бывшая первая ракетка мира Роджер Федерер рассказал, как относится ко мнению, согласно которому он является лучшим игроком в истории тенниса.
«Все эти разговоры про лучшего игрока интересны людям в соцсетях. Но, конечно, мне очень приятно, я горжусь, что меня называют в числе лучших игроков в истории.
Я не ставлю перед собой цель был лучшим в истории, понимаю, что рекорды будут побиты. Мне повезло, что я побил несколько важных рекордов, это было фантастически. Но я не буду вставать перед зеркалом и хвалить себя. Я не буду жить прошлым.
Вместо этого стараюсь продолжать движение вперёд. Пока я продолжаю выступать, хочу добиваться новых высот, в этом и заключается моя цель», — цитирует Федерера Tennis World USA.
Федерер: сейчас самое прекрасное время в моей карьере
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