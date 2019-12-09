Названа главная сенсация года в женском теннисе
Официальный сайт WTA продолжает подводить итоги сезона. Главной сенсацией года была названа победа американки Тэйлор Таунсенд в поединке второго круга Открытого чемпионата США с представительницей Румынии Симоной Халеп со счётом 2:6, 6:3, 7:6 (7:4).
Тэйлор на момент встречи занимала 118-ю строчку рейтинга WTA, а уроженка Констанцы являлась четвёртой ракеткой мира. Американка победила, отыграв матчбол.
Таунсенд дошла четвёртого круга US Open, где проиграла будущей чемпионке канадке Бьянке Андрееску — 1:6, 6:4, 2:6. В 2019 году Тэйлор не выиграла ни одного турнира WTA в одиночном разряде. Халеп завоевала титул на Уимблдоне.
В рейтинге WTA Таунсенд располагается на 82-й позиции, Халеп — на четвёртой.
Гаспарян опустилась на одну строчку в рейтинге WTA, Шарапова — 131-я
Победа 15-летней американки заняла второе место в списке главных сенсаций года
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