Мама Тима рассказала, почему стала делать татуировки после каждого титула сына

Карин Тим, мать австрийского теннисиста Доминика Тима, рассказала, почему в этом году решила делать татуировки после каждого завоёванного сыном титула. В прошедшем сезоне уроженец Винер-Нойштадта выиграл турниры в Индиан-Уэллсе, Барселоне, Кицбюэле, Пекине и Вене.

«Всё из-за друга Доминика Лукаса. Мы отправлялись в Индиан-Уэллс после ужасного выступления в Южной Америке. Доминик там играл плохо и находился не в лучшей форме. У нас был бесконечный перелёт из Рио-де-Жанейро, и мы все очень устали.

Лукас сказал: «Если Доми выиграет этот турнир, я сделаю татуировку». Я добавила: «О, да, я тоже». И он выиграл турнир в Индиан-Уэллсе, так что в Майами нам пришлось делать татуировки", — приводит слова мамы Тима Tennis World USA.

За карьеру 26-летний австриец, занимающий четвёртую строчку рейтинга, выиграл 16 титулов на турнирах ATP.