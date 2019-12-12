Тренер Джоковича рассказал о визите допинг-офицеров к Надалю

Марко Паники, тренер по фитнесу второй ракетки мира серба Новака Джоковича, рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются игроки в связи с необходимостью сдавать допинг-тесты.

«С этими допинг-тестами сплошное сумасшествие. Каждый день игроки должны сообщать ВАДА о своём местонахождении. Если у тебя меняется расписание, то нужно позвонить или отправить электронное письмо, чтобы рассказать об этом. Если тебя дважды не застанут, то получишь дисквалификацию на два месяца. Каждый день ты должен быть доступен в течение одного часа.

Обычно они приходят к тебе домой в 6 утра, когда ты ещё спишь. Но если допинг-офицеры придут, а тебя нет, то придётся нелегко. Теннисисты проходят по 20-30 допинг-тестов за год. Однажды Надаль был на яхте с друзьями, когда допинг-офицеры ВАДА пришли к нему домой в незапланированное время. Ему пришлось быстро вернуться обратно", — приводит слова Паники Tennis World USA.

Надаль завершит год в статусе первой ракетки мира.