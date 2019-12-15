Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Дядя Надаля рассказал, какую нагрузку считает оптимальной для Рафаэля

Дядя Надаля рассказал, какую нагрузку считает оптимальной для Рафаэля
Теннис / ATP 0

Тони Надаль, бывший тренер и дядя испанца Рафаэля Надаля, поделился мнением об оптимальном графике племянника. По его словам, Рафаэлю не следует сокращать количество турниров, в которых он принимает участие.

«В течение некоторого времени он не мог играть много из-за травм. Но если с ним всё в порядке в плане здоровья, я думаю, что 16 турниров недостаточно. На мой взгляд, Рафа может справиться с такой нагрузкой.

Что касается меня, то я сейчас занимаюсь тем, что мне интересно. Мне нравится тренировать. Я благодарен Рафе за всё. Но сейчас у меня новый этап в жизни, который мне нравится. Я люблю тренировать детей в академии, всегда рад передать свои знания», — приводит слова Тони Надаля, который в настоящее втремя является детским тренером в академии, Tennis World USA.

Победа Надаля в матче с Медведевым признана лучшим камбэком года
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019