Дядя Надаля рассказал, какую нагрузку считает оптимальной для Рафаэля

Тони Надаль, бывший тренер и дядя испанца Рафаэля Надаля, поделился мнением об оптимальном графике племянника. По его словам, Рафаэлю не следует сокращать количество турниров, в которых он принимает участие.



«В течение некоторого времени он не мог играть много из-за травм. Но если с ним всё в порядке в плане здоровья, я думаю, что 16 турниров недостаточно. На мой взгляд, Рафа может справиться с такой нагрузкой.

Что касается меня, то я сейчас занимаюсь тем, что мне интересно. Мне нравится тренировать. Я благодарен Рафе за всё. Но сейчас у меня новый этап в жизни, который мне нравится. Я люблю тренировать детей в академии, всегда рад передать свои знания», — приводит слова Тони Надаля, который в настоящее втремя является детским тренером в академии, Tennis World USA.