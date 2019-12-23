Две россиянки — в топ-10 обновлённой чемпионской гонки WTA

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 23 декабря российская теннисистка Екатерина Александрова поднялась на четвёртую строчку. Вторую позицию занимает её соотечественница Виталия Дьяченко. Лидерство сохранила представительница Румынии Ана Богдан.



Чемпионская гонка WTA. 23 декабря

1 (1). Ана Богдан (Румыния) — 229.

2 (2). Виталия Дьяченко (Россия) — 192.

3 (3). Кирстен Флипкенс (Бельгия) — 161.

4 (772). Екатерина Александрова (Россия) -160.

5 (4). Чжан Шуай (Китай) — 140.

5 (4). Чжу Линь (Китай) — 140.

7 (6). Ясмине Паолини (Италия) — 135.

7 (6). Пэн Шуай (Китай) — 135.

9 (8). Тимя Бабош (Венгрия) — 120.

10 (31). Гретье Миннен (Бельгия) — 112.



По итогам завершившегося сезона первую строчку в чемпионской гонке заняла австралийка Эшли Барти.