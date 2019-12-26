Тарпищев: кто мог представить, что Медведев на равных будет сражаться с Надалем?

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев подвёл итоги года, отдельно отметив успехи первой ракетки страны Даниила Медведева.
«Уходящий 2019 год подарил нам всем целую серию знаковых событий и ярких побед российских игроков на международной арене, которые позволяют нам с оптимизмом смотреть в будущее. Судите сами: в общей сложности российскими теннисистами было одержано 667 побед на международных турнирах в разных возрастных категориях в более чем 200 городах мира.
Пожалуй, самым запоминающимся стало триумфальное шествие Даниила Медведева и его стремительное продвижение в пятёрку сильнейших теннисистов планеты. Кто бы мог представить в начале сезона, что Даниил первым в текущем году преодолеет рубеж в 50 побед, поднимет над головой кубки турниров в Софии, Цинциннати, Санкт-Петербурге, Шанхае, а на Открытом чемпионате США на равных будет сражаться с Рафаэлем Надалем. К слову, россияне более 14 лет не выходили в финал турниров „Большого шлема“ и более 10 лет не играли в итоговом турнире ATP. Медведеву удалось сделать и то и другое – вместе с этим вернув мужскому теннису былой престиж. Он по праву стал лучшим российским теннисистом 2019 года», — приводит слова Тарпищева пресс-служба ФТР.
Медведев завершит год в статусе пятой ракетки мира.
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