Шарапова снялась с турнира на Гавайях

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» российская теннисистка Мария Шарапова отказалась от участия в выставочном турнире на Гавайях, сообщает Star Advertiser. За выход в финал она должна была сыграть с представительницей Японии Мисаки Дои.

Сетка турнира претерпела изменения из-за отказа Шараповой. Вместо неё в состав участниц вошла американка Алисса Тобита. Она стартует встречей с бельгийкой Яниной Викмайер. Дои встретится с бывшей первой ракеткой мира немкой Анжеликой Кербер.

На минувшей неделе Шарапова впервые с августа вышла на корт. В рамках выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби россиянка одержала победу над представительницей Австралии Айлой Томлянович со счётом 6:4, 7:5.

С турнира на Гавайях также снялся японец Кей Нисикори.

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